В Марий Эл экспорт продукции АПК превысил $21,4 млн по итогам 2025 года

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Марий Эл в 2025 году достиг $21,4 млн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Юрий Зайцев.

В прошедшем году сельскохозяйственная продукция республики поставлялась в 17 стран. Основными внешнеэкономическими торговыми партнерами стали Узбекистан, Таджикистан и Беларусь. План регионального проекта по экспорту продукции АПК был перевыполнен на 11,5%.

Продажи осуществлялись в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

