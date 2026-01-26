Ректор МГПУ Реморенко заявил об уходе в отставку

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко ушел в отставку. Он занимал должность с 2013 года.

«Последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали»,— написал господин Реморенко во «ВКонтакте». Он добавил, что университету еще немало чего предстоит, но у него все получится.

Игорь Реморенко занимал пост ректора МГПУ с 2013 года, после скандального увольнения Виктора Матросова из-за поддельных диссертаций. Ранее он занимал должность замминистра в Минобрнауки.