Прокуратура внесла представления после отключений света в СНТ «Карачи»

Прокурор Оренбургского района внес представления директору ООО «Оренбургские электрические сети» и главе муниципалитета в связи с ненадлежащей организацией работы по мониторингу аварийных отключений и обслуживанию энергооборудования СНТ «Карачи». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам межведомственного совещания по вопросу функционирования объектов электросетевого хозяйства на территории СНТ «Карачи» разработан комплекс мер, направленных на надлежащее функционирование электросетей. Соблюдение прав жителей товарищества, а также бесперебойное обеспечение энергоресурсами домовладений находятся на контроле органов прокуратуры Оренбургской области.

Андрей Сазонов