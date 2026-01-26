Ходите дети в Африку гулять

Зимний отдых в Африке набирает популярность у россиян: за год спрос на такие путешествия вырос на 70%. По данным сервиса OneTwoTrip, лидерами по бронированиям стали Кения, Марокко и Египет. При этом на последний приходится свыше 40% заказов со средней стоимостью номера около 13 тыс. руб. в сутки. Практически вдвое меньше расценки в Кении, которая занимает второе место с долей в более чем 15%. Чуть меньше доля у Марокко, где проживание обойдется примерно в 12 тыс. руб.

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Какие еще направления популярны у россиян? “Ъ FM” рассказала директор компании «Африка Роял Тревел» Елена Дос-Сантос: «Если говорить о Восточной и Южной Африке, то в 2025-м рост спроса мы действительно видели очень четко. Такого интереса не было за последние четыре года. Связано это в первую очередь с изменившейся геополитической ситуацией и с тем, что люди стали иначе смотреть на направления для путешествий. Африка для многих перестала восприниматься как что-то далекое, дикое и опасное. Самые популярные места — это, конечно, сафари в Кении и Танзании, треккинг к горным гориллам в Руанде, водопад Виктория со стороны Замбии и Зимбабве, а также Южная Африка, прежде всего Национальный парк Крюгера в сочетании с Кейптауном. Что касается стоимости, мы не работаем с пакетными турами, поэтому цена всегда зависит от наполнения. В среднем, если говорить о Восточной и Южной Африке, порог начинается приблизительно от $3 тыс. на человека.

Поездка в Руанду к горным гориллам — до сих пор редкий и уникальный опыт. В мире осталось всего около 800 горных горилл, и увидеть их в естественной среде можно только там. Это всегда очень сильные впечатления. Или, скажем, вертолетная экскурсия в Кении. Есть маршруты по северу страны над долиной Сугута, это абсолютно космические пейзажи, цвет, масштаб. Такой полет может стоить порядка $20 тыс., и это действительно один из самых впечатляющих способов увидеть Кению. Если продолжать говорить про необычные маршруты, нужно упомянуть поездку к племени химба на границе Намибии и Анголы. Это места, куда практически не ездят машины, туда просто нет дорог, попасть можно только авиацией. Чаще всего мы используем частные самолеты. Это совершенно другой уровень контакта с Африкой».

Согласно данным OneTwoTrip, этой зимой спрос на туры в ЮАР вырос более чем на 11%, а на Сейшельские острова на 5,5%. При этом последние обойдутся туристу дороже всего: средний чек за ночь составляет свыше 40 тыс. руб. А билеты на самолет в Африку можно найти и за 60 тыс. руб., рассказала “Ъ FM” москвичка Арина, которая недавно побывала в ЮАР: «ЮАР — это 100% направление, которое стоит рассмотреть в качестве отпускного в 2026 году, поскольку это очень необычная, колоритная и яркая страна, которая не оставит никого равнодушным. Более того, это намного более доступно, чем многим кажется. Действительно некоторые туры встречаются от 500 тыс. руб., но если планировать поездку самому и заблаговременно, то можно найти билеты по 60 тыс. туда и обратно, что в целом довольно адекватная цена.

Я не сталкивалась ни с какими трудностями, поскольку огромное количество людей говорят по-английски, и в туристических районах есть бесплатный Wi-Fi, что очень облегчает жизнь.

В целом, если готовиться заранее, то можно ознакомиться с какими-то районами, чтобы понимать, куда можно спокойно ходить, а в какие районы точно не стоит, например, где живет бедное население ЮАР. Сервис там прекрасный, потому что страна ориентирована на туристов, я не могу сказать, что нас пытались где-то обмануть или как-то недружелюбно относились. Я советую брать экскурсии, с ними намного проще познакомиться с достопримечательностями. Например, мы ездили на мыс Доброй Надежды на том самом расхайпленном Double Bus, и это было прекрасно, потому что те виды, с которыми ты сталкиваешься, это сказочная картинка, которая тебе будет сниться еще многие годы. Более того, в экскурсию входит посещение пляжа, где в естественной среде живут пингвины».

Еще одним популярным направлением этой зимой стала Океания. Спрос на поездки в страны региона увеличился почти на треть. Более половины всех туристов выбирают Австралию, где сутки в отеле стоят в среднем 21 тыс. руб. На втором месте — Новая Зеландия.

