«Зенит» разгромил чемпиона Китая

«Зенит» завершил первый межсезонный сбор в Катаре, где команда тренировалась и играла товарищеские матчи против китайского клуба «Шанхай Порт». Сегодня утром она разгромила соперника со счетом 6:0. На поле вышли два состава, включая вернувшихся после травм и опоздавшего после отпуска Вендела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вернулся в строй после долгого восстановления защитник «Зенита» Вячеслав Караваев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Вернулся в строй после долгого восстановления защитник «Зенита» Вячеслав Караваев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» второй раз за последние четыре дня сыграл с «Шанхаем Порт», действующим чемпионом Китая. В первом матче петербуржцы добыли победу со счетом 4:1, забив красивые голы. Теперь счет стал еще более крупным. И, что интересно, среди авторов голов снова оказались Александр Соболев и Александр Ерохин: те, кто не так часто забивают за «Зенит» в официальных матчах и вообще выходят на поле. На счету Соболева пять голов в 23 матчах первой части сезона, на счету Ерохина — три гола в 15 играх. Но на сборах случается всякое.

Например, в матче с «Шанхаем» отличились также 17-летний Даниил Кондаков и 18-летний Матвей Иванов. Они, как и другой юный игрок «Зенита» — 18-летний Андрей Касаджиков,— провели первую зимнюю кампанию с командой. То, что кто-то из них закрепится в составе и поможет «Зениту» в весенней части сезона, совершенно необязательно. Более того, любой игрок «Зенита», подававший надежды в молодом возрасте, может со временем оказаться в московском «Спартаке». Как это сделал полузащитник Владислав Саусь, подписавший сегодня контракт с московским клубом до лета 2030 года. Когда-то Саусь играл за молодежный «Зенит» и «Зенит-2», потом перешел в ярославский «Шинник», из него в калининградскую «Балтику», за которую выступал до перехода в «Спартак».

При этом остается только порадоваться за Александра Ерохина, которому 36 лет и который почти всегда использует шанс, если ему его предоставляют. В первом матчем с «Шанхаем» он записал на свой счет один гол, во втором уже два. А счет в этой игре открыл Андрей Мостовой — один из тех, кому уже пора становится лидером команды.

То, что «Зенит» не пропустил сегодня голов,— заслуга новой линии обороны команды. Теперь ее укрепил защитник Игорь Дивеев, перешедший в «Зенит» из ЦСКА в обмен на аргентинского форварда Лусиано. С первых минут против «Шанхая» вышел также новый вратарь сине-бело-голубых Богдан Москвичев, который выступал в прошлом сезоне за «Оренбург» на правах аренды, но в мае порвал крестообразную связку и лечился уже в Петербурге. Сейчас он восстанавливается на сборах «Зенита». Также вернулся в строй после долгого восстановления защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, больше года назад порвавший ахиллово сухожилие. Он вышел на замену в матче с китайским клубом за 15 минут до финального свистка. В этой же игре на поле после травмы впервые появился Дуглас Сантос, капитан «Зенита», сыгравший во втором тайме. Получил свое игровое время и «прогульщик» Вендел, пропустивший неделю первого сбора и заплативший за это штраф клубу. Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, сказал, что Вендел будет наверстывать упущенное и работать с тренером под физподготовке, пока другие игроки «Зенита» будут отдыхать. Во втором тайме матча с «Шанхаем» Семак сделал 11 замен.

Сейчас у команды небольшая пауза. А потом она соберется в Абу-Даби, где с 3 по 10 февраля пройдет Зимний кубок РПЛ. В нем, помимо «Зенита», примут участие московское «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Первый матч турнира петербуржцы проведут против «Динамо» 3 февраля. Может, к этому времени к «Зениту» присоединится бразильский полузащитник Джон Джон, которого клуб из Петербурга, как сообщают инсайдеры, приобрел у бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» за €20 млн. Этому игроку 23 года. За «Брагантино» он провел 76 матчей и забил 20 голов. Впрочем, голы — не главное предназначение бразильца. Его ценят за умение организовывать игру в центре поля — это то, чего не хватало «Зениту» в последнее время. До «Брагантино» Джон Джон выступал за «Палмейрас» и дважды выиграл в составе этого клуба чемпионат Бразилии.

Кирилл Легков