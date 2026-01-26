Четыре случая отравления угарным газом произошло в Нижнем Новгороде 24-25 января

За выходные 24-25 января в Нижнем Новгороде зафиксировали четыре случая отравления угарным газом. Причинами стали неправильная установка газового оборудования и нестабильная вентиляционная тяга при закрытых окнах, сообщили в городском управлении ГОЧС.

Число пострадавших и степень тяжести вредя здоровью не уточняются.

В управлении напомнили, что угарный газ не имеет ни запаха, ни вкуса. Он образуется при сгорании газа, нефти, угля, древесины и других видов топлива. Симптомы отравления — головная боль, тошнота, усталость и одышка. При их появлении следует выйти на свежий воздух, оказать пострадавшим первую помощь и вызвать медиков.

Галина Шамберина