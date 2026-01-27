Малых становится больше

По информации министерства предпринимательства и туризма Башкирии, в прошлом году субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) перечислили в бюджет на 10,9% больше, чем в 2024 году — 24,4 млрд руб. Число субъектов МСП за год выросло на 6,4%, со 141,82 тыс. до 150,96 тыс., а самозанятых — на 30,7%, с 262,9 тыс. до 343,6 тыс. человек. Эксперты полагают, что рост самозанятых — это реакция на ужесточение контроля бизнеса со стороны ФНС, а малые формы предпринимательства становятся наиболее доступными в условиях роста цен, инфляции и сохраняющейся неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Башкирии количество самозанятых выросло за год на 30,7%

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Башкирии количество самозанятых выросло за год на 30,7%

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Башкирии в прошлом году поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства по налогам на совокупный доход составили 24,4 млрд руб., это на 10,9% больше, чем в 2024 году (22 млрд руб.), сообщила вчера на оперативном совещании в правительстве республики министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина.

Число субъектов МСП в регионе за год увеличилось на 6,4%, со 141,82 тыс. в 2024 году до 150,96 тыс. в 2025 году. В 2024 году было 358 средних, 4,24 тыс. малых и 137,22 тыс. микропредприятий, а в 2025–м — 374, 4,35 тыс. и 146,23 тыс. соответственно. В Башкирии прирост МСП оказался больше, чем в среднем по России (на 3,7%) и в Приволжском федеральном округе (4,7%). По числу субъектов МСП Башкирия находится на втором месте в ПФО и на девятом — в стране. По приросту малых предприятий Башкирия на первом месте в ПФО и на пятом — в России, отметила министр.

Численность занятых в сфере МСП увеличилась с 597,4 тыс. человек в 2024 году до 653 тыс. человек в 2025 году, прирост составил 9,3%.

Количество самозанятых в республике выросло на 30,7%, с 262,9 тыс. человек в 2024 году до 343,6 тыс. человек в 2025 году. Они уплатили в казну 1,3 млрд руб. налога, а доход составил 50 млрд руб. В целом в России за год число самозанятых выросло на 28,7%, в ПФО — на 28,8%.

Из 344 тыс. зарегистрированных самозанятых в Башкирии реальную активную деятельность ведут 85%, сообщал «Ъ» по данным регионального управления Федеральной налоговой службы.

Экономист Всеволод Спивак обратил внимание на то, что в зависимости от контекста в статистику МСП то включают самозанятых, то исключают. «Рост самозанятых — это нормальная реакция людей на ужесточение контроля (или как минимум на угрозу ужесточения) со стороны ФНС за серыми доходами и блокировками счетов,— отмечает он.— Второй фактор роста количества самозанятых в стране — то, что ФНС не так активно, как раньше, борется с тем, что фактически трудовые отношения находят легализацию через самозанятость».

По словам эксперта, цифры по росту числа субъектов МСП не дают объективной картины происходящего. «Если не будет регуляторных изменений, допускаю, что рост числа самозанятых продолжится как следствие миграции бизнеса на эту систему. У многих предприятий малого бизнеса есть соблазн переструктурировать свои налоговые схемы через оказание услуг самозанятыми», — резюмирует Всеволод Спивак.

Преподаватель Уфимского университета науки и технологий Арсен Шаяхметов отмечает, что «формально динамика выглядит позитивной, но структура роста показателей указывает на его неоднородный характер». По его мнению, микробизнес и самозанятость становятся наиболее доступными формами экономической активности в условиях роста цен, инфляции и сохраняющейся неопределенности. Рост самозанятых также во многом связан с продолжающейся легализацией доходов в сфере услуг, возможностью использования упрощенных и менее облагаемых налогом условий занятости, а не появлением принципиально новых экономических ниш.

В то же время для оценки реального состояния сектора важно учитывать не только количественные показатели, но и такие параметры, как выживаемость бизнеса, уровень доходов, занятость и вклад МСП в валовой региональный продукт. В этом смысле приведенные цифры скорее фиксируют адаптационный потенциал экономики региона, чем ее структурное обновление. К тому же, с ужесточением экономической ситуации могут быть повышены налоги и в сфере самозанятости, что приведет к очередному уходу в тень, делает вывод Арсен Шаяхметов.

Президент Ассоциации предпринимателей Башкирии Рустем Фаткуллин связывает рост числа субъектов МСП в Башкирии с изменением налоговой политики. Кроме того, активная поддержка предпринимателей со стороны региональных властей — субсидии, гранты, программы развития бизнеса и инфраструктура — способствуют созданию новых предприятий и расширению существующих. Также увеличение потребности в услугах в сферах туризма, IT и малом производстве, переход к цифровым моделям бизнеса стимулируют открытие микропредприятий и самозанятых, что отражается на общем росте числа участников МСП, отмечает господин Фаткуллин.

Майя Иванова