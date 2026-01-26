Руководитель казанского ООО «Сапфир» подозревается в уклонении от уплаты НДС на сумму 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу казанской компании подозревают в уклонении от уплаты 22 млн рублей налогов

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Главу казанской компании подозревают в уклонении от уплаты 22 млн рублей налогов

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022–2024 годах глава фирмы указал в налоговых документах фиктивные отношения с 10 контрагентами, путем чего уклонился от уплаты налога.

По сообщению пресс-службы МВД по Татарстану, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией страховых взносов). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Обстоятельства дела выясняются.

Анна Кайдалова