Главу казанской компании подозревают в уклонении от уплаты 22 млн рублей налогов
Руководитель казанского ООО «Сапфир» подозревается в уклонении от уплаты НДС на сумму 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2022–2024 годах глава фирмы указал в налоговых документах фиктивные отношения с 10 контрагентами, путем чего уклонился от уплаты налога.
По сообщению пресс-службы МВД по Татарстану, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией страховых взносов). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Обстоятельства дела выясняются.