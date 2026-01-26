«Ситиматик» пообещал саратовцам переплаченные за вывоз мусора деньги

В Саратовской области обещают вернуть деньги жителям, которым были начислены завышенные платежи за вывоз мусора. В конце прошлого года десятки тысяч собственников частных домов получили счета от регоператора АО «Ситиматик», в которых были указаны необоснованно высокие суммы.

Руководитель Управления ФАС по Саратовской области Елена Рысева Фото: Коммерсантъ / Саратовская областная дума Директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Евгений Фролов Фото: Коммерсантъ / Саратовская областная дума

Проверки, проведенные в областной прокуратуре, выявили нарушения в расчетах коммунальных платежей. Регоператор неправильно определял количество потребителей, добавляя одного человека к данным по энергопотреблению, что приводило к завышению сумм. Прокуратура направила представление, и в компании сообщили, что нарушения устранены, а перерасчеты выполнены.

Руководитель Управления ФАС по Саратовской области Елена Рысева отметила, что ведомство продолжает проверку всех платежных документов. Если будут выявлены случаи, когда перерасчет не был сделан или повторялись нарушения, будет рассмотрено возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Евгений Фролов сообщил, что компания начала анализ всех счетов и планирует завершить перерасчеты. Всем жителям, чьи платежи были начислены с ошибками, будут возвращены излишне уплаченные суммы.

Татьяна Смирнова