В Саратовской области из-за снегопадов стали хуже вывозить мусор

В Саратовской области из-за снегопадов возросло количество жалоб на задержки вывоза мусора. На рабочем совещании в областной думе обсуждались причины проблем с обращением твердых коммунальных отходов. Председатель думы Алексей Антонов («ЕР») не согласился с объяснением регоператора АО «Ситиматик», который указал на невозможность подъезда к площадкам из-за снега. Антонов отметил, что задержки наблюдались даже в местах, где проезд уже был расчищен.

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин

Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин подтвердил, что 11–12 января выпало много снега, что ограничило доступ транспорта к контейнерным площадкам и привело к накоплению отходов. По его словам, в течение недели проезд к большинству площадок был восстановлен, но остались отдельные участки с недоступностью. Проблемы усилились на прошлой неделе в Аткарском, Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Новобурасском, Татищевском и Гагаринском районах, а также в некоторых частях Саратова.

Господин Доронин указал на нехватку и износ техники у регоператора: в некоторых районах вместо пяти мусоровозов работали две или одна машина. В Екатериновке, Аткарске и других городах ситуация ухудшилась. За вторую половину прошлого года составлено 42 акта о нарушении условий соглашений, выдано 143 предостережения и 14 предписаний.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) назвал такие меры недостаточными, учитывая масштабы проблемы. Он также задал вопрос о наличии дворников на улицах. Константин Доронин ответил, что их присутствие — это полномочие муниципалитетов, а не регионального министерства.

Татьяна Смирнова