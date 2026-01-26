Волгоградцы потратили на платные услуги 221,4 млрд руб. почти за год

Жители Волгоградской области с января по ноябрь 2025 года потратили 221,4 млрд руб. на платные услуги. Это на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в Волгоградстате.

В 2025 году второе место по расходам у волгоградцев занял транспорт

Фото: Администрация Волгограда

Основную часть расходов волгоградцев составили шесть видов услуг, на которые приходилось 79,2% от общего объема. Наибольшие затраты пришлись на ЖКХ — 18,4% от суммы. Второе место по расходам занял транспорт — 15,2%, за ним следуют бытовые услуги — 15,1% и телекоммуникационные услуги — 12%. Ниже в структуре расходов оказались медицинские услуги — 11,6% и услуги системы образования — 6,9%.

Среди бытовых услуг наибольшая доля расходов приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оборудования, а также строительные и ремонтные работы, включая услуги парикмахерских и салонов красоты.

