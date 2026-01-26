СКР начал проверку возможной подмены младенцев в роддоме Приморья 37 лет назад

Следователи начали доследственную проверку возможной подмены двух младенцев в роддоме Лесозаводска Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). Семьи Степановых и Москальковых утверждают, что инцидент произошел в 1989 году, когда матери лежали в одном роддоме. По словам их адвоката, потерпевшие требуют от Минфина, Минздрава и властей Приморского края компенсацию в 30 млн руб. Тверской районный суд Москвы и Московский городской суд не стали удовлетворять иск.

Сотрудники СКР изучат медицинские документы, проведут опросы и экспертизы. Действия должностных лиц будут проверяться по статье о подмене ребенка. После проверки будет принято процессуальное решение, следует из заявления. Адвокат семей Александр Зорин рассказал, что в роддоме новорожденных мальчиков принесли матерям с одинаковыми бирками. «Мама (госпожа Степанова.— “Ъ”) заволновалась, но ей сказали, что все нормально, просто перепутали саму бирку, но не детей»,— сказал адвокат ТАСС. По его словам, «одна мама все время сомневалась в том, что это ее ребенок».

«Степанова написала в передачу, где делали тест ДНК. Он выявил, что двое сыновей росли в разных семьях»,— добавил адвокат. После этого потерпевшие обратились в суд за компенсацией. Отказ удовлетворить иск Тверской районный суд Москвы и Московский городской суд объяснили тем, что в советском законодательстве не было института компенсации морального вреда в его современном виде. 22 января Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил решение нижестоящих судов в силе.

Пострадавшими в гражданском деле проходят 10 человек — двое мужчин, которых, предположительно, подменили в роддоме, их родители и другие близкие родственники. Они планируют обратиться в Верховный суд, сказал адвокат. «Моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания, то есть в 2023-2024 годах, когда законодательство РФ уже давно защищает достоинство личности. Государство как правопреемник СССР обязано отвечать за действия своих медицинских учреждений»,— отметил господин Зорин.