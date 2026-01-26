Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 15-летнего мальчика в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на подростка в Казани

В октябре 2025 года подростку начали поступать угрозы, а затем его избили возле заведения общественного питания. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Никто не привлечен к ответственности.

Глава СКР поручил передать материалы для полного расследования в Главное следственное управление СКР.

