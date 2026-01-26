Новые дроны «Упырь-18», созданные на Среднем Урале, начали применять в зоне СВО

Новые дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18» начали использовать на Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции (СВО), сообщил ТАСС со ссылкой на предприятие «Уралдронзавод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО), новые дроны способны нести 10-килограммовые мины и работать на увеличенных дистанциях благодаря улучшенной раме. Конструкторы адаптировали систему подвески боевой нагрузки и связи для работы на увеличенных дистанциях.

Производство дронов осуществляется на «Уралдронзаводе». Новая модель была впервые показана на форуме «Патриоты Урала», который прошел в ноябре 2025 года в Новом Уренгое по инициативе уральского полпреда Артема Жоги.

«Уралдронзавод» был основан в Свердловской области создателями FPV-дрона «Упырь». В марте 2024 года дрон доказал свою эффективность, поразив американский танк Abrams, БМП Bradley и другую бронетехнику ВСУ. Также он используется для уничтожения лодок с десантом на Днепре, укреплений, блиндажей и опорных пунктов противника.

Полина Бабинцева