В ООО «Башкирэнерго» действует режим «Холод»

В производственных отделениях ООО «Башкирэнерго» введен режим «Холод». Он вводится при снижении температуры воздуха ниже 25 градусов Цельсия. Сейчас сильные морозы практически во всех районах республики.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Персонал и спецтехника ООО «Башкирэнерго» приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на случай возникновения технологических нарушений. Также отменены ремонтно-профилактические работы на оборудовании энергообъектов, находящихся на открытом воздухе. Все это направлено на обеспечение стабильного и надежного энергоснабжения потребителей в холодный период.

По данным синоптиков, морозы в Башкирии сохранятся в ближайшие два дня, после чего в регионе ожидается потепление. Электросетевики ООО «Башкирэнерго» продолжают выполнять все необходимые действия по недопущению аварийных ситуаций в энергосистеме.

ООО «Башкирэнерго»