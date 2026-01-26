Сайт и кассы «Ижавиа» попали под сбой глобальной системы бронирования билетов

На официальном сайте «Ижавиа» и в кассах авиакомпании временно недоступны покупка, обмен и возврат билетов. Это связано со сбоем на стороне глобальной системы бронирования авиабилетов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Также возможны затруднения при регистрации на рейс. <...> Работаем с поставщиком услуг над скорейшим возобновлением доступа к системе бронирования»,— говорится в сообщении.

UPD: Пассажиры и багаж на рейсы «Ижавиа» регистрируются в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, система регистрации восстановлена.

По словам гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова, система «Астра» заработала, по «Сирена Трэвел» («Леонардо») наблюдаются сбои при вводе данных. Некоторые аэропорты осуществляют регистрацию в ручном режиме. Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта.