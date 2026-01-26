Олимпиаду БСК признали лучшим просветительским проектом Башкирии

Российское общество «Знание» признало проект «Башкирской содовой компании» и холдинга «Росхим» «Большая олимпиада по химии и химической технологии» лучшим просветительским проектом региона.

В 2025 году впервые в истории премии вручались награды проектам, которые внесли наибольший вклад в развитие регионального просвещения. Всего от Башкирии было подано 358 заявок. Среди членов жюри, оценивавших проекты, были первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко и другие.

Первую содовую олимпиаду БСК провела в 2018 году в Стерлитамаке. После присоединения БСК к Росхиму ее включили в Перечень олимпиад Министерства просвещения РФ.

«Для нас эта победа — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Мы стремимся не только выявлять и поддерживать одаренных ребят, но и показывать им, как знания могут стать основой для их карьеры в химической индустрии»,— отметила руководитель проекта «Большая олимпиада по химии и химической технологии», заместитель директора по связям с общественностью АО «БСК» и АО «Росхим» Алина Халикова.

Олег Вахитов