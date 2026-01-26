Суд обязал Росимущество принять на баланс 4 объекта в Астраханской области

Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск администрации Енотаевского муниципального района к территориальному управлению Росимущества. Суд обязал ведомство принять в федеральную собственность четыре объекта, располагающихся на территории муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре гидротехнических сооружения должны принять в федеральную собственность

Фото: АМО «Енотаевский район» Четыре гидротехнических сооружения должны принять в федеральную собственность

Фото: АМО «Енотаевский район»

Спор по этому поводу начался в апреле прошлого года по иску администрации Енотаевского муниципального района. В иске чиновники указали, что ТУ Росимущество 19 февраля 2025 года отказалось ставить на баланс два гидротехнических сооружения в поселке Волжском (одно протяженностью 3,5 км, второе - 19 км), сооружение 1979 года постройки объемом 37,5 тыс. куб. м в поселке Новострой и дамбу протяженностью 1,4 км в селе Замьяны от ул. Мира до ул. Луговой.

Требования муниципалитета были удовлетворены 23 января этого года. В течение месяца решение может быть обжаловано.

Нина Шевченко