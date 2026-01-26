Великобритания оштрафовала Bank of Scotland за нарушение антироссийских санкций

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало Bank of Scotland, входящий в группу Lloyds Banking Group, на 160 тыс. фунтов стерлингов ($218,6 тыс.) за нарушение режима финансовых санкций против России. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В OFSI сообщили, что в феврале 2023 года банк провел 24 платежа на общую сумму около 77 тыс. фунтов стерлингов (примерно $103,7 тыс.) на личный счет и со счета лица, включенного в санкционный список Великобритании.

Ведомство указало, что Lloyds добровольно уведомил OFSI о выявленных платежах в марте 2023 года. Благодаря этому итоговый размер штрафа был сокращен вдвое.