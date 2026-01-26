Директора пермской фирмы отправили на принудительные работы за налоговое преступление

Суд признал директора пермского ООО «Росинтех» и двух его знакомых виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что директор ООО «Росинтех» Алексей Желудков с начала 2017-го до конца 2019 года, используя подконтрольные фирмы, намеренно искажал финансовую отчетность. Завышая в декларациях расходы, он занижал суммы налога на прибыль и НДС к уплате. Ущерб, причиненный государству, составил 81,3 млн руб. В ходе предварительного следствия бизнесмен частично погасил недоимку по налогам в сумме 31 млн руб.

Приговором суда господину Желудкову назначено наказание в виде принудительных работ на срок два года, а его пособникам назначен штраф.

ООО «Росинтех» зарегистрировано в Перми в 2009 году и работает в сфере производства электродвигателей, генераторов и трансформаторов.