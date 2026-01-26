Американского миллионера обвинили в убийстве жены

Управление шерифа округа Сан-Бернардино в Калифорнии предъявило обвинение миллионеру Гордону Аббасу Гударжи в убийстве жены Ариан Пополи. Об этом стало известно 25 января, а арестован господин Гударжи был 23 января в своем доме в Роллинг-Хиллс-Эстейтс в Калифорнии.

Тело Ариан Пополи нашли 18 ноября 2025 года на дне обрыва рядом с дорогой в сельской местности примерно в 110 км от Лос-Анджелеса. Его смогли опознать только к 1 декабря, тогда же дело было квалифицировано как убийство. Как пишут американские СМИ, пара не жила вместе и в июне 2025 года подала на развод. В обвинительном заключении говорится о тщательно спланированном господином Гударжи убийстве, а в качестве мотива называется получение финансовой выгоды или нанесение финансового ущерба.

Гордон Аббас Гударжи в 1999 году основал компанию US Hybrid, специализирующуюся на производстве компонентов для автомобилей с нулевыми выбросами в атмосферу. В 2021 году он продал компанию, получив за нее $50 млн.

Яна Рождественская