Найден подрядчик для ремонта улицы Марголина в Ярославле

В Ярославле контракт на капремонт дороги на улице Марголина от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе заключен с московским ООО «Транспортная компания «Восток Запад Транзит». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Цена контракта — 130 млн руб. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля. Работы должны начаться 1 апреля, а завершиться к 31 июля 2026 года. В ходе ремонта также запланировано переустройство сетей.

Этот же подрядчик ремонтировал проспект Фрунзе, Богоявленскую площадь, Красную площадь, улицы Лисицына и Кудрявцева, Мукомольный переулок и другие объекты.