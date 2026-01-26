«ИИ пока недостаточно быстро реагирует на редкие и нештатные ситуации»

Председатель Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России Алексей Зотов рассказал «Ъ-Урал», какой комплекс проблем надо решить, чтобы по улицам уральских городов поехали беспилотные трамваи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России Алексей Зотов

Фото: Пресс-офис Общественного Совета при Минтрансе Председатель Комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России Алексей Зотов

Фото: Пресс-офис Общественного Совета при Минтрансе

Беспилотные технологии на транспорте перестали быть темой будущего. Теперь это часть реальной технологической повестки страны. Такой сигнал транспортная сфера получила на совещании по развитию автономных систем, которое 16 января провел президент Владимир Путин.

Автономные системы позиционируются как нужный инструмент развития экономики, городов и пассажирских перевозок. Текущая политика работы органов направлена на устранение барьеров и упрощение процедур.

Ускоренное развитие беспилотного транспорта — это не только вопрос готовности технологий. Автономные системы уже способны работать в контролируемой среде. Технологически сильные компании-флагманы наращивают опыт их эксплуатации и тестирования.

В Москве продолжаются испытания беспилотных трамваев и поездов в метро, элементов автономного управления городским рельсовым транспортом. В Иннополисе и на федеральной территории «Сириус» на регулярной основе функционируют роботакси, перевозящие пассажиров в ограниченных зонах. На федеральных трассах М-11 и ЦКАД уже несколько лет эксплуатируются беспилотные грузовики, что позволило наработать практику взаимодействия автономных систем с дорожной инфраструктурой и надзорными органами. В ряде регионов используются автономные шаттлы на закрытых территориях — в технопарках, кампусах и промышленных зонах.

Развитие беспилотного пассажирского транспорта в России сегодня обеспечивают не только столичные проекты, но и работа крупных промышленных и транспортных компаний в регионах. В сегменте городского рельсового транспорта ключевую роль играют «ПК Транспортные системы», развивающие беспилотный трамвай «Львенок», а также «Трансмашхолдинг» и АО «Метровагонмаш», которые работают над автономными решениями для метро и рельсового транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тестирование беспилотного трамвая в депо в Верхней Пышме

Фото: Пресс-служба «Группы Мовиста» Тестирование беспилотного трамвая в депо в Верхней Пышме

Фото: Пресс-служба «Группы Мовиста»

Для Свердловской области особое значение имеет тестирование беспилотного трамвая в депо Верхней Пышмы — этот проект позволяет в реальных условиях отрабатывать технологии, которые в перспективе могут быть внедрены и на трамвайных линиях Екатеринбурга.

Все эти проекты показывают: технологии в целом работоспособны, но для их стабильной работы нужны дополнительные усилия. Предстоит решить комплекс взаимоувязанных проблем.

Технологические проблемы. ИИ пока недостаточно быстро реагирует на редкие и нештатные ситуации (например, обрыв контактной сети, посадка маломобильного пассажира, падение человека на пути). Собрать реальный датасет по таким случаям почти невозможно, поэтому активно развивается генерация синтетических данных. Остро стоит вопрос функциональной безопасности: при отсутствии водителя критические системы (рулевое управление, тормоза) требуют аппаратного дублирования.

Социально-правовые проблемы. Пассажирский транспорт — это не только движение по маршруту, но и безопасность в салоне, помощь маломобильным гражданам, реагирование на нештатные ситуации, погоду. Полностью переложить эти функции на алгоритмы сегодня невозможно. Это означает, что в ближайшие годы беспилотный транспорт будет развиваться в гибридной модели, где роль человека должна быть четко определена и юридически закреплена. И чем больше регионов подключатся к этой работе, тем она будет успешнее.

Инфраструктурные проблемы. Беспилотник не может работать в вакууме. Для его работы необходима кардинальная модернизация инфраструктуры: умные стрелки и светофоры с поддержкой технологии V2X (обмена данными), повсеместное покрытие высокоскоростной и надежной связью (5G), системы предиктивного обслуживания путей и платформенные раздвижные двери в метро. Оснащение всем необходимым для системы одного города может стоить десятки миллиардов рублей. Средства для этого нужно предусмотреть.

Экономические проблемы. Беспилотные проекты пока существуют в формате экспериментальных правовых режимов. Они дают возможность тестировать решения и выявлять проблемы. Но не позволяют масштабировать их и встраивать в долгосрочное планирование. Для перевозчиков и регионов это означает неопределенность: невозможно заключать длительные контракты, формировать тарифы, закладывать автономный транспорт в транспортные схемы и программы обновления подвижного состава.

Сейчас отсутствует устойчивый спрос со стороны регионов и транспортных заказчиков. Пока нет четкого понимания, где и в каком объеме нужен беспилотный транспорт, бизнесу сложно планировать инвестиции и расширение производства. А затраты на разработку, инфраструктуру и сертификацию автономных систем колоссальны. Нужно предусмотреть затраты на переподготовку кадров, потому что произойдет трансформация профессии водителей и машинистов. Они станут испытателями и операторами беспилотных систем.

Правовые проблемы. Принципиальный вопрос — юридическая ответственность. Кто отвечает за инцидент с участием беспилотного транспорта: разработчик алгоритма, производитель техники, оператор системы, собственник инфраструктуры или региональный заказчик? Пока этот вопрос не имеет однозначного ответа, органы власти и транспортные операторы объективно действуют осторожно. Без четко прописанных моделей ответственности и страхования массовое внедрение беспилотных пассажирских перевозок невозможно.

Отдельного регулирования требует и сертификация автономных систем. Действующие требования в значительной степени ориентированы на классический транспорт с водителем. Необходимы требования в зависимости от сценария эксплуатации — депо, выделенная линия, городская улица.

Серьезным барьером остается и разрозненность согласовательных процедур. Запуск беспилотного транспортного проекта требует взаимодействия с множеством ведомств — транспортных, цифровых, надзорных, муниципальных. В этом смысле поручение президента о координации действий министерств и регионов имеет ключевое значение.

Беспилотный транспорт в России уже вышел за рамки технологических демонстраций.

Теперь ключевая задача — сформировать понятные, стабильные и масштабируемые правила игры.

Именно от скорости решения правовых и регуляторных вопросов зависит, станет ли автономный транспорт полноценной частью транспортной системы страны или останется набором перспективных, но ограниченных экспериментов.