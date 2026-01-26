В Куйбышевском районе Самары и Комсомольском районе Тольятти по-прежнему ограничено водоснабжение

В Куйбышевском районе Самары и Комсомольском районе Тольятти часть жителей остаются без холодной воды. Об этом сегодня, 26 января, сообщил глава правительства региона Виталий Шабалатов на оперативном совещании в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В субботу, 24 января, в Самаре на ул. Калининградской, 52 промерзла наружная линия холодного водоснабжения. Аварийные бригады обогревают перемерзший участок. Без воды остались жители верхних этажей девятиэтажек в районе пересечения ул. Калининградской и ул. 40 лет Пионерии. Восстановление водоснабжения по временной схеме запланировано до 28 января. Кроме того, в районе Пугачевского тракта, 19 специалисты устраняют утечку на водопроводе диаметром 200 мм.

В Тольятти минувшей ночью произошло повреждение водопровода на ул. Громовой, 33. В зону отключения попали 612 человек. Восстановить подачу воды планируют сегодня в 18:00.

Сабрина Самедова