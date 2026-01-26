Госдолг Курганской области сократился за год на 6,7 млрд рублей

На конец 2025 года государственный долг Курганской области составил 9,1 млрд руб. со ставкой 0,1% годовых. За год он снизился на 6,7 млрд руб., сообщил в личном telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

С 2018 года соотношение госдолга к сумме собственных доходов бюджета региона уменьшилось более чем в пять раз. Сейчас оно находится на уровне 16,6%. Как отмечает губернатор, до конца 2026 года планируется снизить размер госдолга на 6 млрд руб. Тогда соотношение будет составлять 6%.

Виталина Ярховска