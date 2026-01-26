Словакия решила через суд ЕС отменить запрет на импорт газа из России

Словакия обратится в суд Евросоюза (ЕС) для аннулирования запрета на поставки российского газа в ЕС с 2027 года. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар.

«Мы обратимся в суд ЕС и инициируем процедуру отмены регламента REPowerEU»,— заявил господин Бланар (цитата по «РИА Новости»). Словакия выступает против отказа от импорта газа из России из-за ограниченного доступа к альтернативным поставкам топлива.

Сегодня Совет ЕС согласовал план по полному запрету на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года и ввел миллионные штрафы за его нарушение. Запрет на поставки топлива в ЕС будет введен с 30 сентября 2027 года. Помимо Словакии, против инициативы выступила Венгрия.