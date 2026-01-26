Участки пермского Проинвестбанка выкупил предприниматель из Тюмени

В ходе торгов по реализации имущества ПАО АКБ «Проинвестбанк» победителем по двум лотам стал предприниматель Дмитрий Толмачев, свидетельствует информация на Fedresurs.ru. В рамках одного из них к продаже предлагалось 20 участков общей площадью более 34,1 тыс. кв. м. Их общая начальная стоимость составила 498,8 тыс. руб. В рамках другого лота с начальной ценой в 138 тыс. руб. было четыре участка более 8,2 тыс. кв. м. Все имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения и находятся в Ильинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По остальным шести лотам торги были признаны несостоявшимися, так как на них не оказалось допущенных участников. В рамках торгов к продаже предлагался 671 земельный участок в Ильинском районе, а также квартира 43,3 кв. м в поселке Углеуральском.

Согласно Rusprofile, Дмитрий Толмачев является учредителем и гендиректором ООО «Артол Золото», занимающегося арендой и управлением недвижимым имуществом в Тюмени.

В апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в апелляции. В соответствии с решением второй инстанции, банк должны были ликвидировать принудительно. Ликвидатором было назначено АСВ, которое до этого контролировало процедуру банкротства.