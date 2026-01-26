Суд отклонил миллиардный иск «Лукойла» к астраханским энергетикам

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова отклонил жалобу ООО «Лукойл-Энергосети» по делу о взыскании с ПАО «Астраханская электросбытовая компания» и ООО «Приоритет» более миллиарда рублей как неосновательного обогащения. Об этом сообщается в судебном постановлении от 22 января 2026 года.

«Лукойл-Энергосети» требовало 1,1 млрд руб. от астраханских компаний "АЭСК" и ООО "Приоритет"

В 2024 году «Лукойл-Энергосети» подало иск, в котором требовало взыскать с астраханской ресурсоснабжающей организации и ООО «Приоритет» почти 1,1 млрд руб. в качестве неосновательного обогащения. Истец ссылался на соглашение об уступке права требования от 2016 года, по которому энергосбытовая компания передала права на долги потребителей «Лукойл-Энергосервису», а затем агенту ООО «Приоритет».

В возражении ООО «Приоритет» указало на наличие агентского договора и актов выполненных работ, а ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» сослалась на просрочку исковой давности и повтор требований, ранее уже рассмотренных московским арбитражным судом. Астраханский суд установил, что спор отличается от ранее рассмотренных, но согласился с доводом о пропуске срока. Судья пояснил, что трехлетний срок исковой давности начался с подписания 27 марта 2017 года актов приема-передачи прав сторонами, а иск и претензия поступили после истечения этого срока.

Кроме этого, инстанция не признала доводы ООО «Лукойл-Энергосети» о прерывании срока из-за платежей должников, так как не было представлено доказательств. Также суд не усмотрел оснований для судебной экспертизы.

Арбитражный суд Астраханской области счел недостоверным расчет суммы неосновательного обогащения, поскольку в деле отсутствовали первичные документы, подтверждающие оплату в 88 млн руб. Истец не доказал факт обогащения ответчиков за его счет. 4 сентября 2025 года инстанция отказала в иске компании «Лукойл-Энергосети».

Согласно постановлению, истец должен был вернуть 150 тыс. руб., внесенные на депозит для экспертизы, и оплатить госпошлину.

Марина Окорокова