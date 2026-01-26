Свердловскому экс-полицейскому назначили 7 лет колонии за получение взятки

Кировградский городской суд (Свердловская область) вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Невьянский» Кириллу Бычкову, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Он признан виновным по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что 5 мая 2025 года Бычков и бывший начальник отделения Алексей Храмков получили взятку в размере 250 тыс. руб. от мужчины, занимавшегося незаконной добычей драгоценных металлов в Невьянском и Кировградском районах. Деньги были помещены в бардачок автомобиля Бычкова.

«Незаконное денежное вознаграждение было передано сотрудникам полиции за оказание ими общего покровительства взяткодателю при осуществлении им незаконной деятельности»,— говорится в сообщении прокуратуры. Сотрудники полиции были задержаны при попытке забрать денежные средства из автомобиля.

Вину Бычков признал. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 1,25 млн руб.(пятикратная сумма взятки). Бывший оперуполномоченный лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на 6 лет. Он также лишен звания «майор полиции».

Алексей Храмков был осужден в декабре 2025 года. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн руб. Он также был лишен звания «майор полиции» и лишен права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет.

В отношении взяткодателя следствие приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку он активно способствовал раскрытию преступления.

Полина Бабинцева