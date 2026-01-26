Пострадавший в ДТП Хинштейн продолжил работу «на больничной койке»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что продолжает работу «на больничной койке». На прошлой недел он попал в ДТП. Обязанности губернатора Курской области временно исполняет Александр Чепик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Telegram канал Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Telegram канал Губернатор Курской области

Господин Хинштейн рассказал о запланированных мероприятиях в регионе по его поручению. Среди них — организация помещения для временного хранения тел умерших пациентов в курской больнице №6 до того, как спецорганизация не заберет их в патологоанатомическое бюро, а также создание первого филиала Русского музея и решение вопроса о задержке автобусов на транспортных остановках.

ДТП произошло 22 января. По словам господина Хинштейна, его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. На следующий день после ДТП губернатора с переломом бедренной кости прооперировали в областной клинической больнице.