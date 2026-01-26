На зданиях Петербурга появятся световые проекции в честь дня освобождения от блокады

В преддверии 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на фасадах шести зданий Санкт-Петербурга зажгутся тематические световые проекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

«На фасадах домов оживут архивные фотографии, на которых запечатлены лица ленинградцев, переживших страшные дни блокады, увидевших салют Ленинградской Победы»,— рассказал глава города Александр Беглов.

Проекции можно будет увидеть с 17:10 26 января до 9:10 28 января. Они появятся по адресам: Московский проспект, 91А, Шпалерная улица, 44Б, Кондратьевский проспект, 14, Большой проспект В.О., 70, Каменноостровский проспект, 26-28 и Новгородский проспект, 10 в Шушарах.

Артемий Чулков