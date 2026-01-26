На Южном Урале количество закрытых компаний на 63% превысило число открытых

В 2025 году в Челябинской области открыли 2780 новых коммерческих организаций. Ликвидировали за год в 1,6 раза больше — 4544 компании. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики использовали данные Федеральной налоговой службы о коммерческих организациях всех форм собственности, зарегистрированных и прекративших деятельность, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ. Реорганизованные юридические лица не учитывались.

По убыли компаний в 2025 году Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ: число закрытых коммерческих организаций превысило число открытых на 1764. Больше только в Москве (27,4 тыс.), Санкт-Петербурге (3,3 тыс.), Свердловской (2,3 тыс.), Московской (2,1 тыс.) и Самарской областях (1,9 тыс.).

В целом по стране в 2025 году ликвидировали 233 тыс. компаний, а открыли 173 тыс. — это рекордно низкий показатель за последние 14 лет. По сравнению с 2024 годом количество закрытых организаций в РФ выросло на 15%, а открытых сократилось на 20%. Совокупное число коммерческих организаций за год уменьшилось лишь на 2%.

Большинство российских компаний в 2025 году были исключены из ЕГРЮЛ по решениям налоговых органов — 88,4% от общего числа закрытий (206,2 тыс.). Более половины из них — 110 тыс. — это юрлица, обладающие признаками фиктивности. Почти 18% или 41,7 тыс. компаний были признаны недействующими, поскольку не сдавали отчетность и не проводили операций по банковским счетам в течение года. Доля компаний, ликвидированных по инициативе собственников, составила 11,6%. Из 27 тыс. таких организаций 5,3 тыс. закрылись в результате банкротства. Помимо этого 31,1тыс. организаций (13,3% от всех закрытий), были исключены из ЕГРЮЛ, так как не имели ресурсов на полноценное банкротство.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, снижение „рождаемости“ компаний — это тренд последних лет, и в ближайшее время предпосылок для его разворота не ожидается. «Налоговые изменения, запланированные на 2026 год, в том числе изменение ставки и расширение применения НДС, охлаждают предпринимательскую активность. Они также связаны не только со ставкой, но и с дополнительными расходами на администрирование налогового учета. Для малого бизнеса это означает рост издержек еще на этапе запуска, что напрямую сдерживает создание новых компаний»,— считает Елена Трубникова.