В Самарской области выявили нарушения в онлайн-магазине семян

По результатам анализа информации на сайте онлайн-магазина, реализующего семена овощных культур, выявлены нарушения при продаже 36 сортов и гибридов. Об этом сообщает управление ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

В управлении уточняют, что магазин предлагал к продаже семена капусты белокочанной «Беладона» F1, огурца «Киото Кинг» F1 и томата «Минусинский яблочный» и др. Эти сорта не включены в Государственный реестр сортов и гибридов, допущенных к использованию в России.

Часть товаров продавалась в упаковках без обязательных идентификационных сведений: наименования производителя, номера партии, года урожая и категории семян. Также на сайте не указывались ИНН, ОГРН и юридический адрес продавца. Магазину объявлено предостережение.

Руфия Кутляева