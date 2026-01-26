Инфляция в Челябинской области снижается два месяца подряд

В Челябинской области годовая инфляция в декабре 2025 года составила 5% после 6,1% в ноябре. За месяц цены в регионе выросли всего на 0,03%, преимущественно на непродовольственные товары. Годовая инфляция же составила 4,95%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Согласно данным ЦБ, в Челябинской области подешевел сахар за счет высокого запаса, куриные яйца — в связи с поставками из других регионов и расширением производства. Также цены снизились на отдых в Египте, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах благодаря укреплению рубля. За счет завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и сезонного снижения спроса снизились цены на топливо.

При этом подорожали обеды в столовых и кафе из-за высокого спроса перед Новым годом, компьютеры, ноутбуки, смарт-часы и наушники из-за издержек на комплектующие, аренду помещений и доставку. Кроме того, выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг после индексации тарифов.

В целом по России годовая инфляция в декабре составила 5,6% после 6,6% в ноябре.

Ольга Воробьева