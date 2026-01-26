Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экс-зампред Саратовского правительства останется в рязанском СИЗО до 19 марта

В Рязани задержали Юрия Моисеева, бывшего заместителя председателя правительства Саратовской области, и поместили в следственный изолятор. Он ранее работал в топ-менеджменте группы компаний «Ренова». Суд в Октябрьском районе Рязани продлил арест до 19 марта, после первоначального задержания на трое суток 22 января.

Юрий Моисеев Возглавлял Марксовский район Саратовской области с 2006 по 2012 гг.

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение»

Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела, в котором фигурирует Юрий Моисеев. Подробности обвинения и статья, по которой он проходит, не раскрываются. Данных о том, кто и на каком основании проводил задержание, а также о том, что вменяют фигуранту нет.

Юрий Моисеев начал карьеру с рабочих должностей в Марксе, позже перешёл в коммерческие структуры. Он был районным депутатом трёх созывов и с 2006 по 2012 год возглавлял Марксовский район. В мае 2012 года он был назначен заместителем председателя правительства Саратовской области, где отвечал за строительство аэропорта Гагарин в Саратове.

6 декабря 2013 года господин Моисеев сложил полномочия зампреда и стал руководителем ОАО «СарАэро-Инвест», учредителем которого является ГК «Ренова». С 2014 года он занимал должность директора по взаимодействию с государственными органами в АО УК «Аэропорты Регионов».

Никита Маркелов