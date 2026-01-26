Тольяттинского бизнесмена будут искать за границей

Как стало известно “Ъ”, по ходатайству ГСУ СКР в Москве для организации международного розыска суд вынес решение об аресте 55-летнего Виталия Портнова, участника оргпреступного сообщества (ОПС) «Неверовские» и основателя ООО «Лаки Лада» — некогда крупнейшей игорной сети Тольятти. Ему заочно инкриминируются убийства, бандитизм и другие тяжкие преступления.

4 февраля Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на заочный арест Виталия Портнова. В декабре Басманный райсуд вынес решение, по которому авторитетный бизнесмен будет взят под стражу на два месяца со дня его экстрадиции из-за границы или фактического задержания на территории РФ.

Причастность фигуранта к тяжким и особо тяжким преступлениям была установлена сотрудниками управления СКР по расследованию преступлений прошлых лет. 2 декабря 2025 года его заочно обвинили в убийстве и покушении на убийство, участии в преступном сообществе, банде, а также разбое.

В последний раз срок следствия по делу господина Портнова был продлен одним из заместителей председателя СКР Александра Бастрыкина до 153 месяцев, то есть до 10 марта 2026 года.

По версии следствия, Сергей Неверов организовал ОПС, названное по его фамилии «Неверовским», в которое входили несколько банд, в конце 90-х годов прошлого века. В прошлом году наиболее активных членов формирования осудили на длительные сроки, а еще целый ряд предполагаемых гангстеров был задержан или, как господин Портнов, объявлен в розыск.

Обжалуя его заочный арест, защита указывала, что господин Портнов вполне законно покинул Россию, в материалах дела нет доказательств его причастности к преступной деятельности, а в розыск его объявили с нарушениями. Теперь апелляционная инстанция Мосгорсуда должна поставить точку в этом разыскном деле.

Николай Сергеев