Суд США постановил закрыть дело о «библиотеке Шнеерсона» в пользу России

Верховный суд США постановил закрыть дело о передаче Россией «библиотеки Шнеерсона» еврейской общине «Хабад» и отменить штраф на сумму $175 млн. Об этом сообщила юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы российской стороны.

«Библиотека Шнеерсона», насчитывающая более 12 тыс. книг и 381 рукопись об истории хасидов (ортодоксальное течение в иудаизме), принадлежала раввину Иосефу Шнеерсону, который перевез часть собрания из Любавичей в Москву во время Первой мировой войны. Эта часть коллекции была национализирована Россией и передана в нынешнюю Российскую государственную библиотеку (РГБ). Вторая часть была вывезена нацистами в Германию, но после 1945 года ее возвратили в Москву.

Движение «Хабад» пытается отсудить книжную коллекцию у России с 90-х годов. В 2010 году суд округа Колумбия обязал передать «библиотеку» хасидам, а за невыполнение обязательств ввел штраф — $50 тыс. каждый день. Однако в 2024 году американский суд постановил, что суды США не обладают юридическим правом в отношении РФ, и отменил накопившийся штраф в размере $175 млн. Верховный суд США отказался пересматривать решение нижестоящей инстанции и постановил закрыть разбирательство.

Основная часть коллекции «библиотеки Шнеерсона» находится в Москве, в Российской государственной библиотеке РГБ, а часть коллекции (около 400 книг) с 2014 года находится в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве.