«Каждый градус на счету»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как умные бытовые гаджеты помогают создавать комфортный климат в доме и экономить на счетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

С каждой зимней платежкой за ЖКХ все въедливее изучаю происхождение сумм. А с приходом холодов посматриваю на батареи так, будто они по собственному желанию тратят лишнее тепло. Конечно, для контроля уровня обогрева у радиаторов есть вентили. Но, в конечном счете, важна не цифра на крутилке или жар на поверхности батареи, а климат в самом помещении. Это можно доверить умным терморегуляторам с точным контролем. По разным исследованиям и формуле расчета потребления тепла снижение температуры в помещении всего на один градус сокращает расходы на отопление по самым скромным расчетам на 5%.

В начале текущего отопительного сезона свою версию гаджета выпустил «Яндекс». Заметно позже, чем аналоги от Sber, Aqara или Izba Tech. Задержку отчасти компенсирует собственная экосистема умного дома. Именно в ней возможности устройства раскрываются полноценно. Как именно, я разбирался при тестировании. В комплекте есть семь переходников на самые популярные типы резьбы, в том числе для стандарта М30х1,5 (Danfoss), который был в моем случае. Определить нужный можно с помощью подсказки по QR-коду в инструкции. Но это сейчас. Когда я совершал подключение, онлайн-страница была недоступна. Сперва понадеялся на смекалку и логику. В итоге потерял час времени. Не тот опыт, которого ждешь от смарт-устройства. Оно-то, может, и умное, но подключал его я.

Вообще, крепеж к радиатору занимает буквально пару минут. Еще примерно столько же надо для соединения по Zigbee-протоколу. После этого в приложении, вручную или голосом можно устанавливать необходимую температуру. Но сенсор находится в самом регуляторе, то есть близко к батарее, а значит, в комнате температура будет ниже выбранной. Поэтому вендор рекомендует связать терморегулятор с умным датчиком температуры, который будет стоять как можно ближе к месту, где важен точный микроклимат. К тому же это дает возможность настраивать гибкие сценарии. Например, если вы надолго уехали, температуру в доме можно снизить до разумного минимума, а к возвращению нагреть до комфортной.

Важная особенность умного терморегулятора — габариты. Идеальное расположение для крутилки размерами 5 см на 8 см с торца, то есть вдоль батареи. В моем случае на каждом радиаторе в квартире застройщик вывел посадочное место в сторону помещений. И гаджет на все свои 8 см торчит внутрь комнаты. Это грозит травмой как для домашних, так и поломкой для самого устройства.

Александр Леви