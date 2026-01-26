Новгородца приговорили к 18 годам за участие в запрещенной организации и теракт

Жителя Великого Новгорода приговорили к 18 годам лишения свободы по делу об участии в «Легионе “Свобода России”» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, новгородец вступил в запрещенную организацию в декабре 2022 года. По указанию кураторов из-за рубежа фигурант печатал и распространял листовки с призывами вступать в организацию, а также плакаты с оскорблениями российских должностных лиц. В октябре 2024 года он поджег релейный шкаф на железнодорожных путях, обеспечивавший движение поездов. На опубликованном ведомством видео мужчина заявил, что совершал преступления с целью заработка.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), ч. 1 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к воспрепятствованию исполнению полномочий органов власти по обеспечению безопасности РФ), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Согласно приговору суда, первые четыре года своего срока осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть — 14 лет — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили ограничение свободы сроком на два года.

Артемий Чулков