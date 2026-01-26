В Самарской области 153 школы перешли на дистанционное обучение на период холодов

В Самарской области 153 школы перешли на дистанционное обучение на период сильных морозов. Об этом сообщил председатель правительства региона Виталий Шабалатов.

На дистанционном обучении находятся более 21 тыс. учеников (всего в регионе более 361 тыс. учащихся). Как отметил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян, если ребенок все же приходит в школу, его обучают и обеспечивают горячим питанием. Детские сады работают в обычном режиме.

В десяти объектах образования произошли инциденты, связанные с отоплением или водоснабжением. По словам министра, в пяти объектах нарушения устранены, остальные находятся под контролем властей.

Сегодня, 26 января, следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в детском саду № 58 из-за прорыва трубы водоснабжения этажом выше. В момент инцидента в детсаду находились 12 детей, никто не пострадал.

Сабрина Самедова