«Человек, который умел собирать вокруг себя правильных людей и вещи»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ключевой фигуре светского и культурного круга второй половины XX века и ее коллекции объектов моды и интерьера.

Фото: Pool Benainous / Reglain / Gamma-Rapho / Getty Images

27 января в Париже пройдет первая живая сессия аукциона Sotheby’s «From Doris With Love», на котором будет продана коллекция Дорис Бриннер. Среди хайлайтов аукциона — украшения Bulgari, Жана Шлюмберже и Симана Шеппса, плать Balenciaga, а также интерьерные объекты Клод Лаллан. Но на этом интересное не заканчивается. Очень любопытно изучать небольшие лоты: серебряные пепельницы Buccellati, настольные часы Herms, керамические соусники Dior Maison. Все это создает ощущение, будто ты наблюдаешь за чьей-то богатой и красивой жизнью, за очень элегантным, продуманным бытом.

Кто такая Дорис Бриннер? Она была одной из ключевых фигур светского и культурного круга второй половины XX века. Жена Юла Бриннера, близкая подруга Одри Хепберн, она жила между Францией, Швейцарией и Италией и десятилетиями находилась в самом центре мира кино, моды, дизайна и коллекционирования. Дорис Бриннер владела бутиком в Гштааде, много лет работала с Dior Maison и была человеком, к чьему вкусу прислушивались не как к мнению дизайнера, а как к выбору человека, который умел собирать вокруг себя правильных людей и правильные вещи.

Анна Минакова