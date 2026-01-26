Дом для пенсионеров адаптировали под запросы молодых

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о программе отдыха для поколения Z.

В Малайзии открылся retirement home (как бы дом престарелых, тех, кто завершил трудовую деятельность и уволился). Однако это место привлекло внимание СМИ. Новая концепция направлена на борьбу с профессиональным выгоранием среди представителей поколения Z. Центр, предназначенный для людей в возрасте от 20 до 30 лет, испытывающих стресс из-за работы и современной жизни, предлагает более спокойную обстановку, сосредоточенную на природе, отдыхе и цифровом балансе, а не на карьерном росте.

Примерно за $430 в месяц жители получают доступ к трем гектарам земли. Тариф включает совместное проживание, трехразовое питание, доступ к зонам отдыха и мероприятия на свежем воздухе, призванные снизить тревожность и умственную усталость. Нет ни расписаний, ни семинаров, ни кругов производительности на рассвете, ни ключевых показателей эффективности, ни работы с 9:00 до 17:00. Вы спите, пока не проснетесь естественным образом, едите домашнюю пищу, занимаетесь садом, если есть настроение, или проводите день, занимаясь все более редким занятием — мечтанием.

В основе проекта — философия («танпин») — это китайское общественное движение, которое переводится как «лежать плашмя». Такую форму обрел тихий бунт против идеи о том, что жизнь должна быть бесконечной рутиной карьерных вех и экономической тревожности. Молодое поколение ставит во главу угла психическое здоровье, осмысленную жизнь и ее качество. В соцсетях, впрочем, мнения разделились. Одни рады новому проекту и присматриваются к бронированию места, другие называют антиутопией. Видимо, им-то и придется работать за всех.

Яна Лубнина