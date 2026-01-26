Из Нижегородской области в Китай отправят 1,3 тысячи тонн палочек для мороженого

Эксперты нижегородского управления Россельхознадора завершили оформление фитосанитарных документов на 55 партий палочек для мороженого общим весом 1,32 тысячи тонны. По данным надзорного ведомства, продукция будет отправлена в Китай.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Партии палочек проверили на наличие таких карантинных объектов как осиновый усач, серый длинноусый сибирский усач и ряд других.

Карантинные объекты не выявлены. Грузу выдали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие его безопасность.