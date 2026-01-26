Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение производственного плана на март

Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятно, сохранят текущий уровень добычи в марте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов. Решение будет принято на онлайн-встрече, запланированной на 1 февраля.

Показатели добычи в марте будут соответствовать квотам, действовавшим в декабре. Для некоторых стран продолжают действовать компенсационные графики, учитывающие превышение добычи в предыдущие месяцы. В состав альянса входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

С начала 2025 года страны ввели два пакета ограничений — 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний из них изначально рассчитан до конца 2026 года. В сентябре, после возвращения на рынок ограничений в 2,2 млн б/с, страны начали постепенно вводить ограничения в 1,65 млн б/с — по 137 тыс. б/с в месяц в октябре, ноябре и декабре. На первом квартале 2026 года был сделан перерыв.