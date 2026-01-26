Волгоградец прогулялся в нацисткой форме и получил срок

Житель Волгограда привлечен к ответственности за демонстрациб нацистской атрибутики. Об этом сообщает обединенная пресс-служба судов региона.

21 января 2026 года фигурната заметили в немецком плаще Бундесвера с погонами унтер-офицера времен третьего рейха. Одевшись в соответствующий наряд горожанин прогуливался по улице.

В ходе судебного заседания фигурант не стал оспаривать факты, изложенные в протоколе. Суд квалифицировал действия как демонстрацию нацисткой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Волгоградца арестовали на пять суток.

Никита Маркелов