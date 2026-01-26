Власти Испании назвали кибератаку в числе причин сбоя в работе электричек

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте не исключил, что сбой в работе пригородного железнодорожного сервиса Rodalies в Каталонии мог быть вызван кибератакой на центр управления оператора Adif, передает El Periodico.

Из-за инцидента движение пригородных поездов Rodalies в Каталонии было временно приостановлено. Спустя примерно десять минут оператор сообщил о повторном сбое. Позднее работа сервиса была восстановлена.

В Adif сообщили, что в системе связи центра управления на вокзале Эстасьо-де-Франс в Барселоне произошла неисправность, которая «из соображений безопасности вынудила остановить поезда на станциях».