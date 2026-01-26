В Чувашии в 2026 году на развитие учреждений культуры направят 1 млрд рублей

В Чувашии в этом году выделят 1 млрд руб. на развитие материально-технической базы учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-центр правительства республики со ссылкой на председателя Кабинета министров Чувашии Сергея Артамонова.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Особое внимание будет уделено театрально-концертным учреждениям, библиотекам и детским школам искусств. На сегодняшний день оснащено 26 школ искусств, в 2026 году планируется открыть еще четыре.

В 2025 году в республике открыли 12 модельных библиотек, построили и отремонтировали 17 домов культуры, модернизировали кинозалы и начали реконструкцию музея космонавта Андрияна Николаева. В 2026 году собираются открыть 14 модельных библиотек, а к 2030 году планируется, что каждая четвертая библиотека Чувашии станет модельной.

Сообщается, что к 2030 году модернизируют около 300 объектов культуры.

Анна Кайдалова