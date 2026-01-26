Семейный скандал прогрел чарты

Продажи старого сингла Виктории Бекхем резко выросли на фоне семейного скандала. Спустя больше 20 лет после релиза, трек под названием «Не такая уж и невинная девочка» (Not So Innocent or Naive Girl) возглавил сразу два британских чарта. На Spotify у него больше 3,5 млн прослушиваний. А число продаж и загрузок за неделю подскочило почти на 19 тыс. процентов. Впрочем, уже через неделю о композиции все могут забыть, не исключают эксперты. С чем связана волна популярности трека? И сколько бывшая участница самой успешной женской поп-группы сможет на этом заработать? Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy / Reuters Фото: Jaimi Joy / Reuters

Сингл 2001 года рассказывает о темной стороне лирической героини и о том, что «первое впечатление может быть обманчивым». Несмотря на активное продвижение, хитом он не стал. А в чартах его обошел трек Кайли Миноуг «Не могу выбросить тебя из головы» (Can’t Get You Out of My Head).

У Виктории Бекхем за сольную карьеру вышел лишь один студийный альбом. Он попал в топ-10 альбомов Великобритании и был продан скромным тиражом в 50 тыс. копий. Критики были беспощадны. BBC Music назвал работу «мешаниной из пылких чувств и безвкусного ритм-энд-блюза». А New Musical Express — «новым дном бесстыдной поп-пошлости». Сейчас трек возглавил сразу два британских чарта. Но много на этом Виктория не заработает, отмечает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Когда эти треки выходили, стоимость одного могла составить 5-10 центов. Сейчас с каждого прослушивания зарабатываются доли цента. Но прослушиваний больше, объем воспроизводимой музыки растет с каждым годом, и, возможно, $100 тыс. она и заработает. Для нее вряд ли это большие деньги, может быть, купит на них какой-нибудь автомобиль».

Зато это хорошая моральная поддержка, отмечает The Guardian. На прошлой неделе старший сын Бекхэмов Бруклин объявил о разрыве отношений с родителями. Он заявил, что те ставят имидж идеальной семьи выше искренних отношений. И пожаловался на «сильную тревогу» из-за внимания общественности и «неуместных танцев» матери на своей свадьбе с дочерью миллиардера Нельсона Пельтца Николой в 2022-м. В TikTok — сотни видео с #istandwithvictoria. Но алгоритмам платформы едва ли есть дело до поддержки, уверена сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Это история в первую очередь хайпа вокруг темы, связанной с семьей. TikTok имеет возможность поднимать посты старого контента и обновлять их с помощью игровых механик. Если в скандале присутствует какой-то селебрити, история начинает масштабироваться».

Дэвид Бекхем на скандал заявил, что детям нужно позволять совершать ошибки. Строже отреагировали братья Бруклина и заблокировали его в соцсетях, рассказала светский колумнист The Guardian Марина Хайд: «Если посмотреть на их место в культуре на пике популярности, то они стали своего рода альтернативной королевской семьей. На их свадьбе был трон и другие атрибуты. И интересно, что история дома Бекхемов стала отчасти перекликаться с историей дома Виндзоров. Но то, как они превращали свою семью в товар, это довольно странно. Бруклин говорит, что хочет только уединения, но при этом регулярно ведет соцсети. Его жизнь коммерциализирована, он своего рода амбассадор бренда "Бекхем"».

Королевская семья больше не самая токсичная в Лондоне, шутят в соцсетях. Впрочем, сами британцы к скандалу отнеслись почти равнодушно, отмечает житель Лондона Андрей: «Самый популярный в семье — Дэвид Бекхем. 37% англичан относятся к нему позитивно, 36% — негативно. У Бруклина, а особенно у Николы, цифры еще хуже. Жену Бруклина положительно оценивают только 4% британцев. У королевской семьи позиция куда более прочная позиция. Скандал вызвал вялое любопытство, но 70% опрошенных говорят, что они в курсе происходящего».

Обвинения Бруклина из 800 слов уже иронично прозвали аналогом «Войны и мира» для соцсетей. А его рассказ о том, как мать сорвала свадебный танец, мгновенно стал мемом. В сети появилось множество сгенерированных видео и нелепых пародий на то, как мог выглядеть этот момент.

Екатерина Вихарева