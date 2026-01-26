Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реновация самарского памятника архитектуры заняла второе место на национальной премии

Работы по сохранению самарского памятника архитектуры отметили на II Национальной премии «Наследие дороже». Церемония награждения прошла 23 января в Калининградской области в замке Нойхаузен. Об этом сообщает государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Второе место в номинации «Бережная реновация. Проекты свыше 50 млн рублей» занял проект приспособления ОКН «Дом Л.Н. Покидышева». Памятник архитектуры расположен в Самаре на ул. Куйбышева, 99 / ул. Ленинградской, 28-30.

В конкурсе приняли участие 90 проектов. С 22 по 23 января в замке Нойхаузен также прошел форум «Экономика Наследия», в котором участвовали 358 гостей из разных регионов России, 147 инвесторов, 27 архитектурных агентств и студий. Эксперты рассмотрели семь инвестиционных проектов в рамках сессий.

Руфия Кутляева