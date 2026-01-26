Китай запустил первый в мире завод по производству суставов для роботов

Китайская компания Eyou Robot Technology запустила первый в мире завод с автоматизированной линией по производству суставов для человекоподобных роботов, сообщила South China Morning Post. Предприятие расположено в районе Пудун в Шанхае. Его проектная мощность — 100 тыс. изделий в год.

Как сообщили в компании, суставные модули формируют почти половину себестоимости одного робота. Расширение производства направлено на закрепление позиций к моменту, когда продажи гуманоидных роботов станут массовыми. Eyou начала серийные поставки в 2023 году. В 2025 году объем отгрузок превысил 95 тыс. суставов. Продукция поставляется китайским производителям роботов, включая AgiBot.

После привлечения инвестиций на 50 млн юаней ($7,2 млн) Eyou переехала в Robot Valley в Чжанцзяне, где сосредоточены ведущие робототехнические компании. Другие китайские производители комплектующих также готовят расширение мощностей. Компания Shuanglin довела выпуск роликовых винтов до 100 тыс. единиц в год и планирует увеличить до 1 млн. Пилотная линия по производству роботизированных модулей обеспечит до 120 тыс. комплектов ежегодно.